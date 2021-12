Les outils et le profil de l'énergie

Zoom sur l’hydroélectricité :

2e source de production électrique au plan national et 1ère source d’électricité renouvelable, la Savoie est historiquement le berceau de l’hydroélectricité, elle s’est développée dès la fin du 19e siècle. Ensuite, elle est portée essentiellement par EDF au cours du 20e siècle qui a réalisé en près de 30 ans l’essentiel des grands aménagements hydroélectriques.

Le département compte ainsi,10 barrages réservoir de plus de 20 mètres de hauteur et 50 centrales hydroélectriques.

Aujourd’hui, la Savoie est le 1er département producteur d’hydroélectricité. Sa production hydroélectrique équivaut à la consommation annuelle de 2,5 millions d’habitants, c’est 6 fois sa population !

A noter que l’énergie hydraulique peut impacter le débit des cours d’eau. Leur entretien fait donc l’objet d’une large concertation entre l’Etat, le Département, les collectivités et les producteurs hydroélectriques dont EDF.